L’appello dei commercialisti per il rinvio al 30 settembre dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei commercialisti ha comprato un avviso a pagamento a tutta pagina sui giornali per inviare un appello al governo per il rinvio al 30 settembre dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2020: L’anno scorso è bastato un ritardo della PA nell’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) perché venisse disposta una proroga di tre mesi (al 30 settembre 2019) per i versamenti delle imposte sui redditi e IRAP risultanti dalle dichiarazioni. Quest’anno la pandemia da COVID-19, due mesi di lockdown e la più grande crisi economico-finanziaria dal ... Leggi su nextquotidiano

