Vi ricordate la peste bubbonica? Sì, il terribile morbo della "peste nera" che tra il 1346 e il 1353 causò (si stima) venti milioni di morti nel mondo, una tragedia medievale narrata in innumerevoli romanzi e film. Ebbene, questo pauroso morbo è tornato, è lì dietro l'angolo, in Asia centrale. Due casi di peste bubbonica …

repubblica : Mongolia, caccia e poi mangia una marmotta: adolescente muore di peste bubbonica [aggiornamento delle 21:32] - LaStampa : Mongolia, adolescente mangia una marmotta e muore di peste bubbonica @fulviocerutti - fanpage : Arriva il primo caso di scoiattolo positivo alla peste bubbonica. Le autorità raccomandano di fare attenzione ai pr… - ilNotiziarioInd : La peste bubbonica - - asl2abruzzo : RT @Agenzia_Italia: Scoiattolo positivo alla peste bubbonica in #Colorado -

Mentre il mondo lotta contro la pandemia di Coronavirus, un’infezione, presente sin dal Medioevo, continua a circolare in tutto il globo, arrivando anche negli Usa: si tratta della peste bubbonica, to ...Un ragazzo morto in Mongolia dove si sono accesi alcuni focolai provocati da marmotte infette. Uno scoiattolo in Colorado positivo fa suonare l'allarme. Ma la peste è endemica in diverse zone e il bat ...