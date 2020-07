La foto che mostra un cittadino «somalo» prima di essere lapidato è vera, ma non c’entra con la conversione al cristianesimo (Di giovedì 16 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 23 giugno su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo immortalato con la parte inferiore del proprio corpo (dal petto in giù) interrata. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha condiviso il contenuto, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «un somalo convertito a Cristo» e «condannato dagli islamici alla lapidazione perché non ha voluto rinnegare e abbracciare l’islam». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata su Facebook il 23 giugno 2020 – Fuori ... Leggi su facta.news

virginiaraggi : I nostri cantieri per ampliare la rete ciclabile di Roma proseguono senza sosta. Quello che vedete in foto è il can… - moovit_it : Una proposta per le città italiane: perché non definire le aree di parcheggio dei monopattini come a Tel Aviv (foto… - GiovanniToti : Ed ecco il risultato del caos sulle nostre #Autostrade racchiuso in una foto: un automobilista che va in contromano… - CommozioniA : Ieri è scomparso il fotogiornalista #PaulFusco. Tra i suoi lavori più famosi il reportage sul funerale di… - MyHeadIsAJungl1 : Ma,quelli che ti contattano subito in privato,chiedendo foto nuda perché..'sai...se ti mostri cosi,vuol dire che..'… -

Ultime Notizie dalla rete : foto che San Pietro e i problemi del restauro del Cupolone: le foto che hanno preoccupato il Papa Il Messaggero Governo e Lega uniti solo nel dare soldi alla Guardia costiera libica, ma c’è chi dice no

Evidentemente non bastano gli scandali e le inchieste su quei disumani centri di detenzione che si trovano sulle coste della Libia. Quelle prigioni dove vengono picchiati, vessati e torturati quegli e ...

Alessia Marcuzzi in barca con il marito dopo le voci del flirt con Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi serena e felice col marito Paolo Calabresi in barca. Dopo le voci sul presunto triangolo amoroso formato dalla conduttrice, Stefano De Martino e la tradita Belen Rodriguez, la condutt ...

Evidentemente non bastano gli scandali e le inchieste su quei disumani centri di detenzione che si trovano sulle coste della Libia. Quelle prigioni dove vengono picchiati, vessati e torturati quegli e ...Alessia Marcuzzi serena e felice col marito Paolo Calabresi in barca. Dopo le voci sul presunto triangolo amoroso formato dalla conduttrice, Stefano De Martino e la tradita Belen Rodriguez, la condutt ...