Juve, difesa colabrodo: mai così male da dieci anni. E 9 gol in tre gare non li subiva dal 1962! [I NUMERI] (Di giovedì 16 luglio 2020) Due punti in tre partite. E già fa strano così. Sì, vero, mancano cinque giornate ed è a +7 sulla seconda, si è “intromesso” il Coronavirus e… bla bla bla. Le solite storielle. Ma quando c’è di mezzo la Juve, anzi, questa Juve, quella che da una decina d’anni domina in Italia, tutto fa riflettere. I NUMERI, si dice spesso, non sono tutto nel calcio. Ma sono qualcosa e, in certi frangenti, aiutano. Noi ci limiteremo, in questo articolo, semplicemente ad analizzarli. Gol subiti: mai così male da 10 anni Una decina d’anni, dicevamo. Stagione 2010-2011. Quindi, con esattezza, nove. Quella Juve, l’ultima prima dell’era Conte, concluse la sua stagione al ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juve, difesa colabrodo: mai così male da dieci anni. E 9 gol in tre gare non li subiva dal 1962! [I NUMERI] - - frances18008072 : RT @TMW_radio: #Maracanà ?? Massimo #Carrera: '#Juventus, preoccupa la difesa. Scudetto aperto per l'#Inter? Dipenderà da come andrà la sfi… - EdoAntonio23 : @LeonettiFrank Il punto è che passare dalla difesa a uomo, a quella a zona ha creato disorientamento e insicurezza;… - pauloflorenz : Fortunatamente ieri avevamo il #Szczesny in porta ma la difesa non difende ed il centrocampo non fa filtro!! #juve… - pauloflorenz : Ennesimo blackout #Juve contro il Sassuolo, difesa mai così male dal '61-'62. È ora di preoccuparsi? #sarri #SassuoloJuve #Allegri -