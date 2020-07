Il Senato vota la fiducia al Dl Rilancio, è legge (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Senato al voto di fiducia al governo sul Decreto Rilancio: 159 i voti favorevoli, 121 contrari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge.(ITALPRESS). L'articolo Il Senato vota la fiducia al Dl Rilancio, è legge proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota il 20 e 21 settembre assieme alle suppletive per il Senato: il via… - massimo15691 : Rinnovano concessioni che dovrebbero essere temporanee e no permanenti acquisire un diritto non vuol dire un diritt… - RaiNews : Ecco le misure #dlrilancio #fiducia - nestquotidiano : Il Senato vota la fiducia al Dl Rilancio, è legge - libellula58 : RT @OmbraDuca: Referendum taglio parlamentari , ricordiamolo?????????????????????? non richiederà il raggiungimento di un quorum per essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato vota Il Senato vota la fiducia al Dl Rilancio, è legge Quotidiano del Sud Incentivi auto 2020: ok definitivo, il Decreto Rilancio è legge

Il Decreto Rilancio è legge. Dopo il via libera della Commissione Bilancio e della Camera, oggi è arrivata l’approvazione definitiva da parte del Senato, con 159 voti favorevoli, 121 contrari e zero a ...

Dl Rilancio: il Senato vota la fiducia con 159 sì, ora è legge

Via libero definitivo del Senato al decreto Rilancio, già approvato con modificazioni dalla Camera. I voti favorevoli alla fiducia posta dal governo sono stati 159, quelli contrari 121. Nessuno astenu ...

Il Decreto Rilancio è legge. Dopo il via libera della Commissione Bilancio e della Camera, oggi è arrivata l’approvazione definitiva da parte del Senato, con 159 voti favorevoli, 121 contrari e zero a ...Via libero definitivo del Senato al decreto Rilancio, già approvato con modificazioni dalla Camera. I voti favorevoli alla fiducia posta dal governo sono stati 159, quelli contrari 121. Nessuno astenu ...