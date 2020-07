HUNTING SIMULATOR 2 disponibile per PC (Di giovedì 16 luglio 2020) NACON annuncia oggi la release di HUNTING SIMULATOR 2 per PC. Dopo le versioni PS4 e Xbox One, già disponibili dal 25 giugno, la nuova simulazione di caccia sviluppata da Neopica è ora a disposizione dei gamer PC! In HUNTING SIMULATOR 2, è possibile esplorare ambienti naturali più grossi, più vari e più spettacolari, grazie alla grafica completamente rivista e a degli effetti sonori del tutto nuovi. Il gioco garantisce molte ore da trascorrere impegnandosi nelle tante sfide proposte immergendosi tra la flora e la fauna di alcune delle più belle aree d’Europa e degli Stati Uniti. All’interno del gioco sono presenti oltre 33 specie di animali da trovare. L’intelligenza artificiale di ogni specie ha richiesto molto ... Leggi su gamerbrain

Hunting Simulator 2, dopo un primo capitolo per nulla entusiasmante, cerca di rifarsi degli errori del passato proponendo un seguito migliorato in quasi tutti gli aspetti. Il gioco, è evidente, si rivolge ad un pubblico ...

