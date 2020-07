FOTO - 16 Luglio 2007: la presentazione (con contestazione) di Hamsik e Lavezzi (Di giovedì 16 luglio 2020) "Finora solo illusioni, adesso fuori i milioni" recitava uno striscione esposto dagli ultrà che contestavano le scelte di Aurelio De Laurentiis. Leggi su tuttonapoli

andreabettini : Siamo arrivati a 74 foto della cometa @c2020f3 NEOWISE sull'Italia: grazie a tutti! Continuate a postarle con hasht… - maggiomusicale : Una grande serata sotto le stelle quella di ieri sera, mercoledì 15 luglio 2020, alla #CaveaDelMaggio con… - ItalianAirForce : #Curiosità meteo dall'#AeronauticaMilitare: la Cometa C/2020 F3 (NEOWISE) in una foto scattata da #meteo Fabro la n… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Alessandra, 48 anni, è scomparsa da #Genova il 13 luglio, dopo essere uscita di casa con due trolley. Qualcuno l'ha in… - GeoDrewMi : @LordShinigami7 I miei luoghi del cuore. Lo sai che il mensile Bell'Italia ha messo una foto simile in copertina col numero di luglio 2020? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Luglio

Mobilita Palermo

I primi passi di Filippo Tortu (foto) dentro alla stagione rivoluzionata dal virus lo costringono a confrontarsi con una delusione cocente: due corse sui 100 organizzate per tornare a respirare a pien ...Per la prima volta nella storia della Repubblica, una sentenza della Corte costituzionale è firmata da tre donne, Marta Cartabia come presidente, Silvana Sciarra come redattrice, Filomena Perrone nell ...