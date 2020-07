Formula 1 – Vettel parla chiaro: “volevo la Red Bull ma mi hanno detto no. Racing Point? Dico…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sebastian Vettel archivia il capitolo Austria con relativo incidente con Leclerc e guarda con maggior fiducia al Gp dell’Ungheria. In conferenza stampa il pilota tedesco si è espresso così: “ci siamo parlati con Charles, è stata la cosa peggiore che potesse capitare, ma ora andiamo avanti sperando che non capiti più. Fra asciutto e bagnato nell’ultimo week end non siamo riusciti a capire il nostro stato di forma, la gara ci avrebbe aiutato, ma non è stato possibile farla. Ci sarebbe piaciuto vedere se i nuovi pezzi potevano darci una svolta, ma così non è stato e dobbiamo vedere qui come andrà. Ferrari in lotta solo a centro gruppo? Non lo so, io sono sempre ottimista, è una pista che mi piace e dove penso si possa fare la differenza: abbiamo migliorato l’auto ... Leggi su sportfair

