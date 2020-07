Fisco, la proposta Ue per controllare (e tassare) chi fa affari sul web (Di giovedì 16 luglio 2020) Un pacchetto fiscale che miri “a rafforzare l’equità, intensificando la lotta contro l’abuso, frenando la concorrenza sleale e aumentando la trasparenza”: è questo l’obiettivo del pacchetto presentato il 15 luglio scorso dalla Commissione Ue, che affronta il tema tributario. L’idea è quello di semplificare la vita ai contribuenti onesti, costringendo però le grandi piattaforme digitali a condividere i dati di chi fa affari sulla rete acquistando e vendendo online. affari sul web, la mossa della Commissione Ue A breve scatteranno infatti regole più stringenti, in base alle ultime norme di trasparenza fiscale per quello che riguarda la rendicontazione. È quindi previsto uno scambio di informazioni automatico sul reddito degli operatori economici che fanno affari ... Leggi su quifinanza

