Dimmi come usi la mascherina e ti dirò chi sei

ROMA – "In latino si diceva 'persona', è l'oggetto più iconico della pandemia, il segno di riconoscimento più diretto e immediato degli abitanti di un mondo diverso. È l'emblema del nostro arretramento relazionale, della nostra desocializzazione difensiva, della rarefazione obbligata dei contatti e di quella auspicata dei contagi". Sembra quasi un indovinello e invece, le parole di Daniele La Barbera, professore ordinario di Psichiatria all'Università di Palermo, tratteggiano il profilo della mascherina: assoluta protagonista di un'estate italiana in pandemia, soprattutto dopo la recente decisione di prolungarne l'utilizzo, fino al 31 luglio, da parte del ministero della Salute. "La maschera ci smaschera nella nostra fragile e inconsistente illusione di sicurezza e progresso- aggiunge lo psichiatra- nelle certezze consolidate, nell'autocompiacimento di tutto ciò che abbiamo conquistato e ritenevamo inalienabile".

Ultime Notizie dalla rete : Dimmi come In scena all'anfiteatro di Sutri "Dimmi Tiresia" con Luisa Stagni | NewTuscia Dimmi chi sono: il regista Sergio Basso presenta il suo ultimo film

Milano - Giovedì 23 luglio 2020, alle ore 21.30, presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, è in programma una proiezione speciale del film Dimmi chi sono, con presentazione a cura del regista ...

NewTuscia – SUTRI – “Dimmi Tiresia” sarà in scena sabato 18 luglio ore 21 a Sutri Anfiteatro, nella rassegna Teatri di Pietra. Protagonista Luisa Stagni, attric e meravigliosa e amica carissima con la ...

