Diaconale: "Juventus-Lazio non sarà più decisiva per lo scudetto" (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA -Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale ha parlato della prossima sfida tra i capitolini e la Juventus , in programma il prossimo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Diaconale: 'Juventus-#Lazio non sarà più decisiva per lo scudetto': Il dirigente biancoceleste: 'Due-tre partite no… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: LAZIO - Diaconale: 'Juventus-Lazio non sarà decisiva per lo Scudetto, giocheremo per centrare l’obiettivo della qualif… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: LAZIO - Diaconale: 'Juventus-Lazio non sarà decisiva per lo Scudetto, giocheremo per centrare l’obiettivo della qualif… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: LAZIO - Diaconale: 'Juventus-Lazio non sarà decisiva per lo Scudetto, giocheremo per centrare l’obiettivo della qualif… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: LAZIO - Diaconale: 'Juventus-Lazio non sarà decisiva per lo Scudetto, giocheremo per centrare l’obiettivo della qualif… -

Ultime Notizie dalla rete : Diaconale Juventus Diaconale: "Juventus-Lazio non sarà più decisiva per lo scudetto" Corriere dello Sport Lazio, Diaconale: "Sfida con la Juve non è più decisiva per lo scudetto"

TORINO - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Arturo Diaconale (responsabile della comunicazione della Lazio) ha commentato la sfida tra i biancocelesti e la Juventus, in programma il prossimo 20 ...

LAZIO - Diaconale: "Juventus-Lazio non sarà decisiva per lo Scudetto, giocheremo per centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal': “Juventus-Lazio ...

TORINO - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Arturo Diaconale (responsabile della comunicazione della Lazio) ha commentato la sfida tra i biancocelesti e la Juventus, in programma il prossimo 20 ...Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal': “Juventus-Lazio ...