Di Matteo: “Dietro latitanza di Messina Denaro coperture istituzionali e forse politiche. E’ custode di segreti delle stragi, ha potere di ricatto’ (Di giovedì 16 luglio 2020) “Una latitanza così lunga come quella di Matteo Messina Denaro si può comprendere soltanto in funzione di coperture istituzionali e forse anche politiche”. Il consigliere del Csm Nino Di Matteo, intervistato a Tg2 Post, ha parlato della latitanza del capomafia Messina Denaro e delle coperture che gli permettono di continuare a essere non rintracciabile. “E’ gravissimo che, dopo 27 anni, lo Stato non riesca ad assicurare alla giustizia un soggetto condannato tra i principali ispiratori degli attentati del ’93 di Roma, Firenze e Milano che fecero temere al presidente Ciampi che fosse in atto un golpe”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

