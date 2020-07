Cristina Parodi e Giorgio Gori sempre più innamorati: “Abbiamo attraversato la tempesta” (Di giovedì 16 luglio 2020) Cristina Parodi racconta il suo amore per Giorgio Gori con cui festeggerà il prossimo 1 ottobre 25 anni di matrimonio. Un legame, quello fra il politico e la giornalista, che ha resistito a gossip e crisi, ma soprattutto ha superato indenne una tempesta, quella rappresentata dall’emergenza sanitaria. Durante il lockdown infatti Gori, in veste di sindaco di Bergamo, è stato sempre in prima fila e Cristina è rimasta accanto a lui. “Sono stati mesi durissimi – ha confessato Cristina al settimanale Chi -, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia”. La coppia si è sposata nel 1995 e ha tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. “Che siano già 25 ... Leggi su dilei

