Coronavirus, salgono i contagi: superati i 35mila morti (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri.I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246(-230). Leggi su huffingtonpost

