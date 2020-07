Coronavirus: anche l’obesità lieve è associata allo sviluppo di forme gravi di COVID-19 e a una maggiore mortalità (Di giovedì 16 luglio 2020) Le persone affette da obesità anche lieve sono maggiormente a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19 che possono portare fino al decesso. Lo rivela uno studio guidato da ricercatori dell’Università di Bologna e pubblicato oggi sullo European Journal of Endocrinology. I risultati della ricerca mostrano che tra i pazienti affetti da COVID-19 un Indice di Massa Corporea superiore a 30 è associato ad un rischio maggiore di sviluppare insufficienza respiratoria, di necessitare il ricovero in terapia intensiva e di mortalità, indipendentemente dall’età, dal genere e dalla presenza di altre malattie. L’Indice di Massa Corporea (IMC) ... Leggi su meteoweb.eu

In seguito a tale disposizione si è posto l’interrogativo se l’equiparazione normativa del Covid-19 ad un infortunio costituisca una regola generale – applicabile anche al campo delle polizze private ...

La Regione stanzia 750 mila euro in due anni per enti ed associazioni sportive in ginocchio per il Coronavirus

Fondi per 750 mila euro destinati agli enti ed associazioni sportive abruzzesi, fortemente colpite e penalizzate dall'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale Liris, a seguito del ...

