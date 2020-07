Ciavy: chi è il giovane di Ladispoli che partecipa a Temptation Island 2020 in coppia con la fidanzata Valeria (Di giovedì 16 luglio 2020) Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis è nato nel 1985, ha quindi 35 anni e vive con i genitori a Ladispoli, in provincia di Roma. partecipa all’edizione 2020 di Temptation Island in coppia con la fidanzata Valeria. I due sono fidanzati da 4 anni ed è stata proprio la ragazza a voler partecipare al programma. Prima grandi amici, poi coppia fissa. Ora la partecipazione al reality per rafforzare la loro storia d’amore. Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

