Brasile, Flamengo campione di Rio: Fluminense ko in finale (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Flamengo si è laureato campione dello stato di Rio per la seconda volta consecutiva, la trentaseiesima nella sua storia. In finale a cedere il passo è stato il Fluminense, che dopo essere stato sconfitto per 2-1 all’andata è stato battuto per 1-0 anche al ritorno grazie al gol di Vitinho in pieno recupero. Assente tra i campioni l’ex Inter Gabigol, costretto a saltare la partita per squalifica. Il tutto ovviamente a porte chiuse: si tratta del primo titolo assegnato in Brasile ai tempi della pandemia. Continua quindi il dominio in Sudamerica del Flamengo, che nel 2020 aveva già conquistato Supercoppa nazionale e Recopa Sudamericana dopo aver vinto nel 2019 oltre al Campionato di Rio anche il Campionato nazionale e la Copa Libertadores. Una ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio #Brasile Il #Flamengo è campione di Rio, battuto il #Fluminense in finale - ETGazzetta : #Brsile #Fluminense k.o., anche senza #Gabigol il #Flamengo è campione di #Rio - VASCOSEMPREVASC : RT @CalcioPillole: #Calciomercato Dove giocherà Mario #Balotelli la prossima stagione? Ormai chiusa l’esperienza con il #Brescia, il cent… - CalcioPillole : #Calciomercato Dove giocherà Mario #Balotelli la prossima stagione? Ormai chiusa l’esperienza con il #Brescia, il… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Brasile #CoppaRio (su YouTube) al #Fluminense! #Flamengo k.o. ai rigori grazie al fratello di Allison -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Flamengo Fluminense k.o., anche senza Gabigol il Flamengo è campione di Rio La Gazzetta dello Sport Fluminense k.o., anche senza Gabigol il Flamengo è campione di Rio

Il Flamengo scende in campo senza Gabigol, che pur non giocando finisce il campionato di Rio come capocannoniere con otto reti (dieci presenze) in parità con João Carlos, attaccante del Volta Redonda.

Adriano choc: ubriaco e in stato confusionale per le strade di Rio

Adriano Leite Ribeiro non finisce di far discutere. L'ex attaccante di Inter, Roma, Parma e Fiorentina, infatti, è stato pizzicato in Brasile ubriaco e in evidente stato confusionale sorretto da un am ...

Il Flamengo scende in campo senza Gabigol, che pur non giocando finisce il campionato di Rio come capocannoniere con otto reti (dieci presenze) in parità con João Carlos, attaccante del Volta Redonda.Adriano Leite Ribeiro non finisce di far discutere. L'ex attaccante di Inter, Roma, Parma e Fiorentina, infatti, è stato pizzicato in Brasile ubriaco e in evidente stato confusionale sorretto da un am ...