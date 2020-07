Autostrade, schiaffo di Renzi a Conte: nessuna revoca ma solo accordo con Benetton (Di giovedì 16 luglio 2020) "Il governo ha annunciato di aver chiuso il dossier Autostrade. Non ci sarà nessuna revoca - come era ovvio dal primo giorno a chi legge le carte e non solo i sondaggi - ma un accordo tra Governo e famiglia Benetton, siglato telefonicamente dal premier, nella notte. Cassa Depositi e Prestiti acquista Autostrade per l'Italia (ASPI): i privati dunque non vengono "cacciati", ma vengono pagati". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.Quella su Autostrade "è la soluzione giusta? Difficile dirlo - rileva l'ex premier - senza conoscere i termini, a cominciare dal prezzo. E, del resto, si entra in riflessioni di carattere tecnico non facili da argomentare in poche righe. Io avrei preferito intervenire a monte, su ATLANTIA. Se avessimo ... Leggi su ilfogliettone

