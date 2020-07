Arriva Caldoro, l’auspicio di Gino Abbate: “Spazio ai temi, stop al salvinismo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La prima uscita nel Sannio di Caldoro come sfidante del Presidente De Luca può essere un’occasione molto utile. Il candidato governatore può invertire la rotta di uno scontro totalmente senza senso, privo di contenuti e spesso ricco solo di offese“. E’ l’incipit della nota stampa di Luigi Abbate, candidato di “Noi Campani” alle prossime elezioni regionali. “Nessuno – prosegue l’esponente mastelliano – si è mai avvantaggiato in una campagna elettorale simile e Caldoro può segnare la discontinuità rispetto ad un confronto spesso sguaiato o inutile. Anche se suoi alleati, mi auguro che Caldoro non voglia scimmiottare la Lega o Salvini”.“E allora, – aggiunge ... Leggi su anteprima24

GeMa7799 : Caldoro, non si fa impresa a sud, sicuramente sopratutto per la criminalità, che dovrebbe esse re combattuta come l… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Caldoro Arriva Caldoro, l'auspicio di Gino Abbate: "Spazio ai temi, stop al salvinismo" anteprima24.it DB function failed with error number 145

Table './CAMPANIANOTIZIE/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs DB function failed with error number 145 Table './CAMPANIANOTIZIE/ ...

Regionali Campania 2020, la Lega preme sugli imprenditori: in corsa tutti i sindaci

Dopo i tentennamenti sulla scelta del candidato governatore il centrodestra accelera il passo in vista delle elezioni regionali. Tutti compatti attorno a Stefano Caldoro, soprattutto la Lega che negli ...

Table './CAMPANIANOTIZIE/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs DB function failed with error number 145 Table './CAMPANIANOTIZIE/ ...Dopo i tentennamenti sulla scelta del candidato governatore il centrodestra accelera il passo in vista delle elezioni regionali. Tutti compatti attorno a Stefano Caldoro, soprattutto la Lega che negli ...