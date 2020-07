Ancora un femminicidio, 40enne uccide la moglie a fucilate e si uccide (Di giovedì 16 luglio 2020) Un uomo di 40 anni ha ucciso a fucilate la moglie 35enne e si è tolto la vita nell'appartamento della coppia a Borgo Val di Taro, nel Parmense. I due, che hanno un figlio adolescente, a quanto pare si ... Leggi su globalist

globalistIT : - lucianobolzoni : ancora un episodio di femminicidio:Tragedia familiare nella notte a Borgotaro(pr) dove un marito ha ucciso la mogli… - stephsmarie : Il Femminicidio è un problema MONDIALE c’è ancora troppo da fare - luccozza : mi sto ancora chiedendo come sia possibile morire a 15 anni per femminicidio ma in che mondo viviamo - Femminicidio : RT @MarianoGiustino: 12 Arresti all'alba di attiviste del Movimento per i diritti delle donne e di giornaliste del TJA come Ayse #Gökkan e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora femminicidio Ancora femminicidi, due donne uccise nell'Anconetano e nell'Aquilano Agenzia ANSA Ancora un femminicidio, 40enne uccide la moglie a fucilate e si uccide

Un uomo di 40 anni ha ucciso a fucilate la moglie 35enne e si è tolto la vita nell'appartamento della coppia a Borgo Val di Taro, nel Parmense. I due, che hanno un figlio adolescente, a quanto pare si ...

Palermo, un fiore per le donne vittime di femminicidio

"Nessuno tocchi Rosalia - Palermo contro la violenza verso le donne" è la manifestazione per sostenere le donne che riescono a uscire dalla violenza e in ricordo delle vittime di femminicidio. Anche q ...

Un uomo di 40 anni ha ucciso a fucilate la moglie 35enne e si è tolto la vita nell'appartamento della coppia a Borgo Val di Taro, nel Parmense. I due, che hanno un figlio adolescente, a quanto pare si ..."Nessuno tocchi Rosalia - Palermo contro la violenza verso le donne" è la manifestazione per sostenere le donne che riescono a uscire dalla violenza e in ricordo delle vittime di femminicidio. Anche q ...