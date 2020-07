Al via la prima fiera digitale del Made in Italy, evento organizzato da due sanniti (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi al 21 luglio si terrà “MID”, prima fiera digitale del Made in Italy che offre l’occasione alle aziende di diversi settori di esporre e vendere attraverso un e-commerce dedicato. L’evento è stato ideato e organizzato da due giovani sanniti, Marialaura Nazzaro e Giacomo Donnarumma, che con la loro startup “Your export Studio” si pongono al servizio del territorio per favorire e promuovere l’internazionalizzazione delle PMI. MID, le cui modalità organizzative sono una risposta alle restrizioni imposte dal particolare momento di emergenza, oltre a offrire una vetrina ai tanti espositori che hanno aderito all’iniziativa, è anche ... Leggi su anteprima24

CarloCalenda : Ieri sera a Bergamo con @giorgio_gori, tre sale piene! Un dibattito bello e vivace. Partiti diversi, idee identiche… - istsupsan : Al via la rete 'sentinella' delle acque reflue coordinata dall'ISS: i campioni ??prelevati prima dell’ingresso nei d… - CarloCalenda : Idra: siamo intrappolati nel labirinto dell'insoddisfazione politica. Ogni volta sembra quella buona, finché le pro… - monamjour : prima marco mi ha detto “bella andiamo al cinema poi dormo da te”, ora un altro amico mi ha telefonato per dirmi ch… - BestMovieItalia : Uncharted al via le riprese, Tom Holland pubblica la prima immagine dal set - -

Ultime Notizie dalla rete : via prima Ciclismo presentato il 114° Giro di Lombardia al via a Ferragosto Prima Como Temptation Island 2020: Lorenzo reagisce male, cosa avrà combinato Manila?

Si fa sempre più caldo il clima di una della trasmissioni più viste e amate dal pubblico, Temptation Island, in onda ogni giovedì su Canale 5. Ne abbiamo viste delle belle fin dall’inizio… e ne vedrem ...

Tanti auguri Gardaland! Il Parco celebra i 45 anni di attività

Dal 19 luglio 1975, giorno in cui ha aperto i cancelli per la prima volta, Gardaland ha collezionato alcuni record di tutto rispetto: ha fatto divertire 100 milioni di visitatori, ha dato lavoro a 50m ...

Si fa sempre più caldo il clima di una della trasmissioni più viste e amate dal pubblico, Temptation Island, in onda ogni giovedì su Canale 5. Ne abbiamo viste delle belle fin dall’inizio… e ne vedrem ...Dal 19 luglio 1975, giorno in cui ha aperto i cancelli per la prima volta, Gardaland ha collezionato alcuni record di tutto rispetto: ha fatto divertire 100 milioni di visitatori, ha dato lavoro a 50m ...