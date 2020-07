Vinicio Capossela a Cividale, Emma Dante a Udine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il nuovo spettacolo di Vinicio Capossela a Cividale, il genio di Emma Dante a Udine: due degli spettacoli più attesi a Mittelfest 2020 (in programma dal 5 al 13 settembre). Per questo già da domani, dalle 14, si apriranno le prevendite. “Pandemonium”, narrazioni, piano, voce e strumenti pandemoniali (produzione International Music and Arts), è il concerto di Vinicio Capossela, amatissimo cantautore irpino, considerato quasi un sacerdote della musica per l’attinenza al sacro – in senso lato – che ha da sempre la sua poetica, in programma a Cividale il 12 settembre ... Leggi su udine20

