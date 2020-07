Usare il sapone di Marsiglia come insetticida, un metodo efficacie! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Forse non lo sapete, ma si può Usare il sapone di Marsiglia come insetticida ed è forse il metodo più efficace ed economico per combattere questo fastidioso problema estivo! Avere cura del proprio orto e utilizzare prodotti senza sostanze chimiche, è fondamentale per la sua salute! Solitamente, si acquistano merci ricche di proprietà tossiche, per allontanare gli insetti che possono danneggiare le nostre piante. Da oggi, vi basterà utilizzare il sapone di Marsiglia per avere un impeccabile e naturale insetticida! Prima di applicarlo sull’intera pianta, provatelo su una sola foglie e aspettate 24 ore, per essere sicure della reazione. Ecco la ricetta dell’insetticida ... Leggi su pianetadonne.blog

CAMPOBASSO – Il sapone per pulirsi, per divertirsi, per fare e sorridere, per stare insieme in sicurezza. Si chiama “Operazione Mani Pulite”, il progetto che l’Anffas, Associazione nazionale di ...

Bicarbonato di sodio | Scopri come usarlo con astuzia in giardino

Il bicarbonato di sodio è l’asso nella manica di ogni giardiniere. Ecco 10 modi di usarlo in giardino per ottenere risultati sprepitosi. Il bicarbonato è un prodotto molto versatile che si presta a ta ...

