UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno e Antonio Catania parleranno su Twitch dell'iconica serie tv italiana Boris, appuntamento alle ore 15:00! A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraPop Festival insieme al cast originario i momenti più divertenti e iconici di Boris, forse il prodotto televisivo che più di tutti è entrato non solo nell'immaginario collettivo nostrano ma anche nel linguaggio quotidiano: appuntamento alle ore 15:00! Boris è tornata da poco su Netflix, permettendo ai fan e ai neofiti di godersi in blocco - 42 episodi, più una prosecuzione cinematografica uscita nel 2011 che però al momento non è in catalogo sul servizio - le disavventure di Alessandro lo stagista, Stanis La Rochelle, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch - leganerd : Ultrapop Festival, The Old Guard dal fumetto al film passando per… Milo Manara! ? - clikservernet : UltraPop Festival, da Boris a Marvel e DC: il programma di oggi 15 luglio - Noovyis : (UltraPop Festival, da Boris a Marvel e DC: il programma di oggi 15 luglio) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar: perché continuano a farci sognare, il panel con Francesco Castelnuovo all'UltraPop Festival… -

Ultime Notizie dalla rete : UltraPop Festival UltraPop Festival: il programma del 15 luglio, tra Paper Mario e Mainetti Multiplayer.it UltraPop Festival: il programma del 15 luglio, tra Paper Mario e Mainetti 0

Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...

UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch

Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno e Antonio Catania parleranno su Twitch dell'iconica serie tv italiana Boris, appuntamento alle ore 15:00! A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraP ...

Il programma del terzo giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude col finale di The Last of Us 2. NOTIZIA di Luca Forte — 15/07/2020 Il prog ...Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno e Antonio Catania parleranno su Twitch dell'iconica serie tv italiana Boris, appuntamento alle ore 15:00! A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraP ...