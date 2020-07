Truffa Rc Auto, segnalati altri siti irregolari che erogano assicurazioni false (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avevamo già affrontato il tema dei siti Truffa che erogano false RC Auto ai propri clienti. Ora l’IVASS segnala altri 7 siti che online che erogano assicurazioni per l’Auto che non sono regolari e, quindi, false. Inoltre l’istituto di vigilanza fornisce anche importanti chiarimenti su come difendersi dalla Truffa dell’RC Auto. Truffa Rc Auto con falsi contratti di assicurazione Contratti stipulati online, magri a prezzi molto convenienti che danno, però, il risultato di non essere validi e di conseguenza avere il veicolo non assicurato. Alcuni allettavano i clienti con sconti del 20% e con furto e ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Truffa Auto Tre commercianti di auto ai domiciliari per truffa Ravenna e Dintorni Assicurazione Rc auto on-line: smantellato l’impero dell’imbroglio. Oltre 30mila truffati

Gli automobilisti incappavano nei loro siti cercando online delle compagnie assicurative che offrivano polizze a prezzi convenienti. Il premio proposto, manco a dirlo, era vantaggioso: più basso della ...

10 cose a cui fare attenzione per evitare una truffa

Le truffe più diffuse e come riconoscerle: prezzi troppo vantaggiosi, phishing, promesse di facili guadagni, diete miracolose, ricatti per email. Truffe e truffatori sono dietro l’angolo, soprattutto ...

