Temptation Island, la soffiata su Antonio arriva da fuori. E chi parla la sa lunga (Di mercoledì 15 luglio 2020) Temptation Island è cominciato da solo una settimana ma nei villaggi i drammi sono già arrivati. Antonio e Annamaria sono una delle coppie che partecipano al reality show condotto da Filippo Bisciglia e che va in onda da il giovedì su Canale 5 in primissima serata. Lui, 33 anni sicuro di sé con qualche piccolo scheletro nell’armadio, lei invece ha 43 anni. I due riusciranno a resistere alle tentazioni presenti sull’isola e ad uscire dal programma più forti di prima o i loro sentimenti verranno messi in discussione dai tentatori e dalle tentatrici presenti sull’isola? Lei, nella scorsa puntata, presa dall’esasperazione, ha tentato di abbandonare la trasmissione, anche se è stata fermata dalle sue compagne. Lui sta facendo di tutto per farsi lasciare, ma la ... Leggi su caffeinamagazine

