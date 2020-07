“Sono malato”. Temptation Island, il lungo post dell’ex concorrente: “Non mollo”. Cosa gli sta succedendo (Di mercoledì 15 luglio 2020) In molti ricorderanno Flavio Zerella, l’ex protagonista di Temptation Island. Il pr campano lo ha annunciato su Instagram condividendo uno scatto con la nuova fidanzata, Nunzia Sansone, altra web influencer nota per la sua partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Il 31enne ha preferito non rivelare per il momento ulteriori dettagli: vuole prima fare dei controlli approfonditi per poter poi confidarsi con i suoi follower. Nel frattempo Flavio ha pubblicamente ringraziato la sua dolce metà: da quando ha conosciuto Nunzia si sente un uomo diverso. Flavio ha partecipato al programma prodotto da Maria De Filippi nel 2016, in coppia con Roberta Mercurio, ma se la relazione ha retto alle tentazioni dello show non è poi riuscita a sopravvivere alla quotidianità. Nel 2019 la rottura tra Flavio e Roberta – ... Leggi su caffeinamagazine

