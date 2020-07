Scontro tra un furgone e una bici elettrica sulla Barletta-Andria: muoiono tre ragazzi (Di mercoledì 15 luglio 2020) È accaduto all’alba di oggi, in Puglia, sulla strada provinciale 170. Aperta un’inchiesta: la procura di Trani procede per omicidio stradale Leggi su ilsecoloxix

NicolaPorro : Il dibattito a #QuartaRepubblica si accende sull’efficacia dei #DecretiSicurezza dell’ex ministro #Salvini. Lo scon… - fanpage : È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. - Tg3web : Tre giovani sono morti stamane in Puglia nello scontro tra una bicicletta elettrica su cui viaggiavano e un furgone - alexrivo28 : @MatteDj23 Vi dovreste mangiare le mani perché sto scudetto lo stiamo regalando. Posto che domani sarete a -6 e lun… - VedeleAngela : @sarabol1 @00_h16 @radiosilvana Oh arrivano i fasistih, che pavura, chi parla? Gli amichetti bolsceviki nazi ue? Anvedi scontro tra titani. -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

Non è la prima volta. Speriamo non sia l’ultima. Dopo le indicazioni errate sui sentieri del Supramonte questa è la volta della volta di Gorropu tra Urzulei e Orgosolo. Come riporta la Nuova Sardegna ...BAT- Schianto mortale alle cinque di mercoledì mattina sulla strada provinciale 170 tra Barletta e Andria, nel territorio della Bat. All’altezza di un distributore di benzina c’è stato l’impatto tra u ...