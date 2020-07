Sassuolo, Carnevali e il desiderio proibito:”Sogno Chiellini” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ad del Sassuolo si racconta: dai sogni di mercato alle possibili sinergie. Sguardo al futuro, con un occhio alla classifica… Non ha intenzione di fermarsi, il Sassuolo di De Zerbi, sempre più proiettato verso la zona Europa dopo le ultime vittorie e prestazioni post lockdown. In una lunga intervista a Tuttosport l’ad Carnevali ha raccontato il progetto neroverde e le ambizioni della società. “Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi – ha spiegato Carnevali. – Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti. Il nostro modello è ... Leggi su zon

