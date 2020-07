Raffaela Fico è innamorata, il suo nuovo compagno è un imprenditore famosissimo (Di mercoledì 15 luglio 2020) La showgirl napoletana sembra aver ritrovato la serenità. Dopo mesi da single e un possibile riavvicinamento con Mario Balotelli, la bella e brava Raffaella Fico è stata paparazzata tra le braccia di un notissimo imprenditore fiorentino. Per la showgirl napoletana questo periodo sembra essere molto positivo soprattutto in amore. Raffaella Fico ha ritrovato il sorriso e lo hanno notato anche i tantissimi i fan che la seguono sui social. RAFFAELLA E IL SUO nuovo AMORE Raffaella sembra si sia innamorata di un imprenditore fiorentino, Giulio Fratini, di 30 anni. Giulio Fratini è diventato famosissimo per essere stato inserito dalla prestigiosa rivista “Forbes” tra i migliori cento talenti under 30. Giulio Frattini ... Leggi su baritalianews

