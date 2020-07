Ponte Morandi, i parenti delle 43 vittime sull’accordo con Autostrade: “Un buon inizio l’estromissione dell’azionista di maggioranza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Era una decisione che attendevano da tempo. E ora che è arrivata l’ufficialità sull’accordo tra il governo e Aspi per la definitiva uscita della famiglia Benetton dall’azionariato della società, i familiari delle 43 persone che hanno perso la vita con il crollo del Ponte Morandi a Genova commentano così la notizia: “Al momento prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione sarà estromesso, e questo non può che essere di buon auspicio ed un buon inizio“, ha dichiarato la presidente del Comitato dei parenti delle vittime Egle Possetti. “Da parte nostra l’attesa era tanta“, ha aggiunto, specificando di ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, p… - Mov5Stelle : I #Benetton perdono su tutta la linea e si piegano alla fermezza del MoVimento 5 Stelle. Non abbiamo mai mollato su… - carlosibilia : 'O revoca o accettazione delle condizioni del Governo”. Questo aveva assicurato @GiuseppeConteIT e questo è stato l… - Dock32M : RT @GiuseppeConteIT: Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, più… - MattiaMasciant1 : RT @GiuseppeConteIT: Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, più… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

"Oggi è una giornata molto importante per l'Italia, gli italiani e soprattutto per i parenti delle vittime" del crollo del ponte Morandi. "Oggi, grazie all'azione del governo, abbiamo estromesso Benet ...Aspi cambia pelle e dopo 21 anni le autostrade tornano nell'orbita pubblica. Nel futuro della società controllata da Atlantia c'è ora scritto public company: una società che avrà come azionista di mag ...