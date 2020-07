PES 2021: il titolo sarà un aggiornamento di PES 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Doccia fredda per i patiti della popolare simulazione calcistica targata Konami: quest’anno PES 2021 consisterà in un Season Update di Pes 2020 Il nuovo gioco di PES, quest’anno, non sarà certamente quello che immaginate. Ebbene si, dopo vari rumor arriva l’ufficialità. Konami ha annunciato da poco che il nuovo Pro Evolution Soccer, PES 2021, consisterà in un semplice update del roster di PES 2020. Nelle righe che seguono vi spieghiamo la scelta della software house giapponese. Ecco perché PES 2020 indosserà i panni di PES 2021 Ormai è ufficiale: PES 2021 non uscirà come gioco vero e proprio e sarà solo un aggiornamento di PES 2020. Konami ha spiegato ... Leggi su tuttotek

