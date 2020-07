Parte la Beta di Marvel’s Avengers: ecco le date e come partecipare su PS4 e Xbox One (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli amanti di videogame e supereroi vedono in Marvel's Avengers un desiderabile feticcio. Inevitabile, considerando che il nuovo action adventure - da vivere anche in multiplayer online - di Crystal Dynamics e Square Enix promette di farci vivere intense missioni fatte di superpoteri e tanta azione al fianco dei celebri Vendicatori di casa Marvel. In uscita il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia - e in arrivo anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X con un upgrade del tutto gratuito -, il gioco potrà essere testato prima del tempo grazie all'avvio di una fase Beta. amazon box="B084PVVDR5" come svelato via Twitter, la Beta di Marvel's Avengers sarà attiva nel mese di agosto, e contemporaneamente è ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Parte Beta Internet dallo spazio: si avvicina la prima beta privata di SpaceX Tecnoandroid La beta di iOS 14 disabilita le app di tracciamento dei contatti in Europa

La maggior parte dei paesi europei ha adottato o sta adottando l’API congiunta di tracciamento dei contatti Apple / Google, il che significa che la maggior parte delle app europee attualmente non ...

Marvel’s Avengers: al via l’open beta, ecco date e piattaforme

Poco fa Square Enix e Crystal Dynamics sono tornare a darci nuove informazioni sul progetto Marvel’s Avengers. Dopo un primo evento digitale unicamente incentrato sul gioco, team e publisher hanno dec ...

