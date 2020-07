Operazione Nerone, un sannita a capo delle rete di falsari: ‘traditi’ da un 50€ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 7 minuti Benevento – Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri de Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, hanno dato esecuzione, su tutto il territorio nazionale (province di Benevento e Napoli, regioni Lombardia, Veneto, Piemonte,Toscana, Molise, Umbria) e anche all’estero (in Francia, Belgio), con la collaborazione della Polizia Francese, Belga e il coordinamento di Europol, a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 44 indagati (7 in carcere, 28 agli arresti domiciliari, 8 all’obbligo di dimora, 1 all’obbligo di ... Leggi su anteprima24

neifatti : Operazione “Nerone”, sgominata banda di falsari - abmreport : Operazione Nerone, ecco le condanne per i criminali che intimidirono i commercianti di Castrovillari - abmreport : Operazione Nerone, i presunti autori degli atti incendiari rischiano 36 anni di carcere - LaCnews24 : Inchiesta Nerone a Castrovillari, chiesti 36 anni di carcere #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Nerone VIDEO/ Operazione Nerone a Benevento: tutti i dettagli Irpinia News VIDEO/ Operazione Nerone a Benevento: tutti i dettagli

Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica ...

Operazione Nerone - 44 indagati, di cui 7 in carcere per monete falsificate e spaccio

Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Inv ...

Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica ...Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Inv ...