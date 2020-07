Oltre Benetton. Storie e peripezie da un paradosso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il ramo italiano viene tagliato, ma la pianta resta bella grande. Su questo gli analisti finanziari sono concordi e il balzo delle azioni in Borsa conferma il loro giudizio. Nell’immediato l’accordo sembra gravoso per lo stato italiano e può essere un sollievo per gli azionisti, tuttavia molte doman Leggi su ilfoglio

Il ramo italiano viene tagliato, ma la pianta resta bella grande. Su questo gli analisti finanziari sono concordi e il balzo delle azioni in Borsa conferma il loro giudizio. Nell’immediato l’accordo s ...

No a revoca concessioni Autostrade, Toti: “Solo ‘rumore’. E a spese degli italiani”

Italia. “Autostrade, tanto rumore per nulla. Anzi, molto peggio, rumore a spese degli italiani”. È questo il caustico commento del governatore ligure Giovanni Toti sull’esito del Consiglio dei Ministr ...

