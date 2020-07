Negli Stati Uniti c‘è stata la prima esecuzione capitale dopo quasi 20 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Negli Stati Uniti è stata effettuata martedì mattina la prima esecuzione capitale federale da quasi 20 anni. È stato giustiziato un uomo accusato di aver ucciso Negli anni ’90 una famiglia dell’Arkansas composta da un commerciante di armi, dalla moglie 28enne e la figlia di otto anni e aver gettato poi i loro corpi in un lago. Daniel Lewis Lee, suprematista bianco di 47 anni, è morto dopo essere stato sottoposto a una iniezione letale nella prigione federale di Terre Haute, nello Stato dell’Indiana. prima di essere giustiziato Lee ha reclamato la propria innocenza: «Ho ... Leggi su linkiesta

ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - disinformatico : Sbaglio o questo presidente degli Stati Uniti aveva detto che il coronavirus era una bufala? Ci sono voluti 134.00… - berlusconi : Negli USA, gli stati usciti dal lockdown in un solo mese hanno creato oltre tre milioni di nuovi posti di lavoro. L… - Marilenapas : RT @ilpost: Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - cerebro84 : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus è entrato nell’ultima fase di sperimentazione -