Naya Rivera è morta per annegamento: 'Non è un omicidio, nessuna traccia di alcol e droga' (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' morta per annegamento dopo aver salvato il figlio. Non è un omicidio e non ci sono tracce di alcol o droga sul corpo di Naya Rivera . L'autopsia parla chiaro. Non ci sono lesioni, 'solo segni del ... Leggi su tgcom24.mediaset

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - FQMagazineit : Naya Rivera, effettuata l’autopsia: nessun malore. È morta annegata perché la barca si era allontanata - diorsel : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… -