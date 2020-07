Municipio V, Pulcini: parte derattizzazione Lago Palatucci (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Sono partite, nuovamente, le derattizzazioni nell’area verde intorno al Lago Palatucci, nel parco di Tor Tre Teste”. A comunicarlo e’ stato l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini che, da sempre, segue le vicende del parco coordinando e sollecitando i vari interventi di manutenzione e mantenimento del decoro. L’Assessore, prima di far procedere con la derattizzazione iniziata due giorni fa, si e’ confrontato con un esperto biologo del Comune di Roma per cercare la soluzione piu’ ottimale per risolvere il problema in maniera definitiva. Pulcini ha quindi spiegato: “Il principale motivo per cui vi e’ stato un aumento dei topi nell’area, e’ a causa delle persone che lasciano ... Leggi su romadailynews

Da Fidene a Boccea, passando per Tor Sapienza, Ardeatina e Casal Lumbroso. Sono questi gli scenari di Roma dove, dal 10 luglio, si sono verificati ben otto incendi. Episodi al momento non collegabili ...

Parla di “attacchi criminali” e di “incendi dolosi” l’assessore all’Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, riferendosi ai due roghi che lunedì 13 luglio hanno colpito due parchi del territorio. Il p ...

