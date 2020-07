Lega Pro, Serie C 2020/2021 al via il 27 settembre. Ghirelli: “Speriamo in protocollo più leggero” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata odierna si è riunito per via telematica il Consiglio Direttivo della Lega Pro, presieduto dal presidente Francesco Ghirelli. Tra le decisioni è arrivata anche l’ufficialità del 27 settembre come data d’inizio della Serie C 2020/2021, con i playoff del campionato 2019/2020 che si stanno avviando ormai alle fasi finali. Non mancano le difficoltà per la terza Serie nazionale, come spiegato dallo stesso Ghirelli: “Ci manca il pubblico allo stadio, che è una componente essenziale sia per lo spettacolo del calcio sia come risorsa per i nostri club. Per questo ci auguriamo che la curva epidemiologica continui a scendere, ma anche per consentire un alleggerimento dei protocolli ... Leggi su sportface

