Lecce, Liverani: “Pagata la stanchezza. Contro il Genoa sarà una finale” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Lecce esce sconfitto dal match Contro la Fiorentina. I salentini rischiano di veder scappare il Genoa, impegnato domani sul campo del Torino. Tocca a Fabio Liverani commentare la prestazione odierna.LE PAROLE DI LiveraniIl tecnico dei giallorossi Fabio Liverani analizza la gara in conferenza stampa: "Abbiamo pagato molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e far respirare i calciatori. Non riusciamo a giocare in continuazione, in molti erano stanchi e purtroppo siamo contati. Alla terza partita di fila può arrivare uno scarico fisico e mentale, e Contro squadre con questa qualità li paghi a carissimo prezzo. Vediamo cosa succede tra Torino e Genoa domani, poi ci prepariamo per lo sContro ... Leggi su itasportpress

