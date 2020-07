Lecce-Fiorentina, Commisso: “Stasera ho rivisto la squadra che mi piace” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Stasera ho rivisto la Fiorentina che mi piace, una squadra unita, compatta, che ha lottato su ogni palla e ha vinto una partita fondamentale su un campo non facile e contro un avversario che oggi si giocava molto“. Queste le dichiarazioni del presidente Rocco Commisso dopo il successo ottenuto questa sera dalla Fiorentina a Lecce. “Complimenti a Federico Chiesa per la grande prestazione coronata da un gol e un assist ma soprattutto complimenti a tutti i ragazzi per come hanno interpretato la partita e al mister per come l’ha preparata – ha aggiunto Rocco Commisso -. Questa vittoria è per tutto il popolo viola che ci segue sempre e l’ha dimostrato ancora una volta, anche in Puglia. Ora testa al Torino sperando di poter tornare ... Leggi su sportface

