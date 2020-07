Lecce-Fiorentina 1-3, dominio viola al Via del Mare: salvezza quasi certa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al Via del Mare, Lecce-Fiorentina termina 3-1 per la squadra di Iachini: si decide tutto nei primi 45′. Inutile la rete di Shakhov per i salentini Non c’è mai partita tra Lecce-Fiorentina al Via del Mare: la squadra di Iachini si impone nettamente per 3-1, grazie ad un eccellente primo tempo ed una ripresa di gestione. I viola vedono la salvezza mentre la squadra salentina rimane terzultima. La partita Ci si attende una partita equilibrata ma dopo 6 minuti di gioco la Fiorentina passa: nel tentativo di retropassaggio, Rispoli “serve” Cutrone e l’ex-Milan si inserisce in area ed attende l’accorrente Chiesa che sottoporta non può sbagliare. Neanche il tempo di recuperare psicologicamente ... Leggi su zon

