Kjaer: «Un sogno giocare nel Milan. Contento per il riscatto» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Simon Kjaer ha commentato il suo futuro con la maglia del Milan: le dichiarazioni del difensore rossonero Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Parma. riscatto – «Per me è una grande gioia, un sogno giocare nel Milan. Sono molto Contento per questo riscatto e molto Contento per la vittoria. Siamo andati un po’ in difficoltà nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo cresciuti. Abbiamo dimostrato quanto abbiamo lavorato». ASPETTATIVE – «Sinceramente mi aspettavo di arrivare al Milan e di poter fare bene. Chiaramente nel calcio non si sa mai, ma ... Leggi su calcionews24

