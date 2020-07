Kate Middleton più bionda che mai e con ciuffo alla Charlie’s Angels (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche Kate Middleton, come tante di noi, ha scelto di lasciarsi alle spalle il lungo lockdown optando per un new look. La Duchessa, che raramente cambia taglio e colore di capelli, ha appena debuttato con dei nuovi colpi di sole color caramello e un ciuffo anni Settanta ispirato all’attrice Farrah Fawcett, la «bionda» delle serie tv Charlie’s Angels. Leggi su vanityfair

zazoomblog : Il principe Harry chiama di nascosto Kate Middleton: verso l’addio da Meghan Markle? - #principe #Harry #chiama… - IOdonna : Il principe Harry chiama di nascosto Kate Middleton: verso l’addio da Meghan Markle? - woopyaires : Il Principe Harry in grave difficoltà, interviene Kate Middleton per salvarlo: il piano segreto… - infoitcultura : Kate Middleton e William, lettera segreta spunta verità: 'Rinunciate a fare' - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Splendida Kate! Questo abito è tra i più chic che abbia mai indossato ???? -