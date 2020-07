Il luglio francese del 1792 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il mese di luglio è un periodo particolare per la Rivoluzione francese. Solitamente si pensa al 14 luglio 1789, cioè alla presa della Bastiglia, ma se ci si sposta più avanti - al 1792- in quel mese avveniva l'atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù da parte di Luigi XVI. E' una parte storica non molto divulgata, ma che merita di essere conosciuta per la sua spiritualità, il suo fascino e – se vogliamo- il suo alone di mistero. I fatti sono ricollegabili a ben più di cento anni prima dello (...) - Cultura / Francia, Storia, Rivoluzione francese Leggi su feedproxy.google

Radio3tweet : Per chi ha imparato la storia francese grazie a lei, per chi guardandola ha sognato di diventare una spadaccina, pe… - FocusRisparmio : SCELTI DA NOI #16luglio ?? #Debito boom oltre quota 2.500 miliardi. #Assoreti, #consulenti più sicuri grazie all’a… - fscodeleo : ??La stampa internazionale di oggi a @RadioRadicale. @ggramaglia racconta la vicenda #Autostrade, i sondaggi su Usa… - FiorediCardo_ : RT @Faust89823700: 16 Luglio 1942 - Olocausto: Su ordine del governo della Francia di Vichy, guidato da Pierre Laval, agenti della polizia… - Faust89823700 : 16 Luglio 1942 - Olocausto: Su ordine del governo della Francia di Vichy, guidato da Pierre Laval, agenti della po… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio francese Un 14 luglio diverso, come sarà la festa nazionale dei francesi post Covid Vanity Fair Italia Roma, bar e ristoranti, il prezzo della crisi gli incassi precipitano fino a - 80%

"Abbiamo aperto dal 1° luglio, sapendo che avremmo guadagnato solo un 20 per ... ieri mattina per la prima volta si sono rivisti un po' di turisti. " Qualche francese e qualche spagnolo - racconta ...

È il giorno della BCE: le attese delle mercato

Oggi 16 luglio si riunirà la BCE. Un evento, che secondo gli analisti, non dovrebbe portare novità di rilievo. Secondo Peter Allen Goves, European Interest Rate Strategist di MFS Investment Management ...

"Abbiamo aperto dal 1° luglio, sapendo che avremmo guadagnato solo un 20 per ... ieri mattina per la prima volta si sono rivisti un po' di turisti. " Qualche francese e qualche spagnolo - racconta ...Oggi 16 luglio si riunirà la BCE. Un evento, che secondo gli analisti, non dovrebbe portare novità di rilievo. Secondo Peter Allen Goves, European Interest Rate Strategist di MFS Investment Management ...