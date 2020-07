“Grillo? In un paese civile si esibirebbe in un circo di periferia, qui invece è leader di un partito” replica Calenda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Intervenendo ai microfoni di Radio Capital, stamane Carlo Calenda (nella foto), chiamato a commentare lo ‘pseudo sonetto’ che un romano ha scritto a vantaggio della sindaca di Roma, Vigrinia Raggi, si è limitato a replicare su quanto affermato dal garante M5s, Beppe Grillo: “I romani gente di fogna? – ha affermato il leader di Azione rispetto a quanto commentato dal comico genovese – In un paese civile si esibirebbe in un circo di periferia e invece in Italia è leader di un partito”. Max L'articolo “Grillo? In un paese civile si esibirebbe in un circo di periferia, qui ... Leggi su italiasera

