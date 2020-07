Gianluca Petrachi è stato licenziato dalla Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gianluca Petrachi è stato licenziato dalla Roma. In mattinata è stata recapitata all’ormai ex direttore sportivo dei giallorossi la lettera con cui si pone fine al rapporto tra le parti. Petrachi era stato sospeso il mese scorso dopo alcuni contrasti col presidente James Pallotta. La rottura era stata considerata insanabile, così le sue mansioni sono state raccolte dall’amministratore delegato Guido Fienga, con alcune deleghe per Morgan De Sanctis, team manager. Non essendo intervenuto un accordo per la risoluzione consensuale, la Roma ha proceduto al licenziamento per giusta causa, che con ogni probabilità sarà impugnato dal dirigente davanti al Tribunale di ... Leggi su ilnapolista

