Gattuso: “Squadra senza stimoli? Tra 20 giorni c’è il Barcellona. Così non va bene” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Napoli, Gattuso, ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Bologna per 1-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN. “Abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime 7-8 partite e non va bene. Tra 20 giorni c’è il Barcellona e non posso sentire che questa squadra non ha stimoli. Alla fine anche con il pareggio ci è andata bene. Lozano e Politano? Noi siamo una squadra, non si gioca solo con due elementi. Tutta la squadra è stata al di sotto. Non c’è stato l’atteggiamento, non abbiamo voluto fare fatica“. L'articolo Gattuso: “Squadra senza stimoli? Tra 20 giorni c’è il Barcellona. Così non va bene” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

