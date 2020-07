Gattuso in conferenza: “Con prove così non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo voluto fare fatica” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al termine di Bologna-Napoli l’allenatore azzurro, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. A cosa è dovuto il calo? Qual è la differenza dal pari col Milan? “Sono due partite totalmente diverse, col Milan abbiamo fatto benissimo, oggi è stata diversa. Nel primo tempo siamo andati benino, nella ripresa abbiamo fatto tanta fatica, non abbiamo giocato da squadra e concesso molto. Il Bologna ci ha messo in difficoltà, il pari è guadagnato per come abbiamo giocato”. La mancanza di obiettivi condiziona le prestazioni? “No, per me sono solo scuse. Dobbiamo giocare e prepararci per l’8 a Barcellona, con prove così non andiamo da nessuna parte. ... Leggi su ilnapolista

