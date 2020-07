Francesco Totti un sirenetto a Capri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Francesco Totti posa come un divo con i Faraglioni sullo sfondo. In costume a pantaloncino sfoggia un fisico niente male. La sua foto social fa il paio con quella condivisa da Ilary Blasi, anche lei distesa in posizione tattica per lo scatto. Si godono le giornate di relax in famiglia ma non perdono di vista i social. “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano”, scrive Totti a corredo della foto, e fa il pieno di like e commenti per il suo fisico tonico e per il suo passato calcistico. Gli amici Alberto Aquilani a Nicola Ventola e Davide Bombardini, lo prendono in giro per la posa plastica e per la frase poetica. Ilary non è da meno e il suo scatto dal largo di Capri ruba i cuori dei follower. I commenti per le sue grazie al vento si sprecano, e lei rilancia nelle storie ... Leggi su people24.myblog

OfficialASRoma : ?? Oltre all'esordio del 28 marzo 1993, in casa del Brescia nel 2002 è arrivata anche la prima tripletta di Francesc… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? Le parate di #Toldo e il 'cucchiaio' di #Totti ?? ?? Gli #highlights di #Olanda ???? vs… - RaulDaste : @EI_Tano Francesco Totti - arturovargasm : Gianluigi Buffon y Francesco Totti. - zazoomblog : Francesco Totti fotomodello al mare con Ilary Blasi - #Francesco #Totti #fotomodello #Ilary -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica Il Fatto Quotidiano Francesco Totti e Ilary Blasi a Ischia e Capri, tra gite in barca e spesa al supermercato

Hanno festeggiato 15 anni di matrimonio soltanto lo scorso mese: stiamo parlando di una delle coppie italiane più amate, quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. In questi giorni, l'ex capita ...

Francesco Totti, fotomodello al mare con Ilary Blasi

Lo storico capitano della Roma si trova a Capri con la famiglia e si è fatto fotografare sulla barca in mezzo al mare: “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano“, scrive Totti su Insta ...

Hanno festeggiato 15 anni di matrimonio soltanto lo scorso mese: stiamo parlando di una delle coppie italiane più amate, quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi. In questi giorni, l'ex capita ...Lo storico capitano della Roma si trova a Capri con la famiglia e si è fatto fotografare sulla barca in mezzo al mare: “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano“, scrive Totti su Insta ...